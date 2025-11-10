ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ–ಯಾದಗಿರಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬೆಂಬಲಿತರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಕಲಬುರಗಿ–ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಚುನಾವಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎರಡು ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಕುದರಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಈ ಗೆಲುವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ–ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮುದ್ರೆ. ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರ ಸದಸ್ಯರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂಥ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದೆ ಸೋಮಶೇಖರ
ಗೋನಾಯಕ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
KalaburagiDCC Bank

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

