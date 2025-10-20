ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ‘ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ’ಕ್ಕೆ ಭರದ ಖರೀದಿ: ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:45 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಂಡು ಬಂತು

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜನ

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

kalaburgiDeepavali

