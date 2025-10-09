ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ! ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27 ಕೃಷಿಕರ ಸಾವು

ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರು
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:23 IST
ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ದುಡುಕಬಾರದು
-ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್‌, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಾಲದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯತ್ತ ಹೊರಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ–ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಪಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
