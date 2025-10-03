ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜೇವರ್ಗಿ: ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರ

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:31 IST
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೊದಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಹಾಳಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಜೋಳ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ
KalaburagiKarnataka RainsFlood

