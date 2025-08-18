ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistrictkalaburagi
ಜೇವರ್ಗಿ | ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮೇಲುಗೈ

ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:36 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:36 IST
ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು
ElectionKalburgi

