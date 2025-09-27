ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂದುವರಿದ ಮಳೆ; ಮತ್ತೇ ಮುಳುಗಿದ ದಂಡೋತಿ ಸೇತುವೆ: ಜನ ಜೀವನ ‌ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಮಳೆ ವಿವರ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 65.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಯಾಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 64.5 ಮಿ.ಮೀ, ದಂಡೋತಿಯಲ್ಲಿ 65.5 ಮಿ.ಮೀ, ಭಾಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ 64.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ: ಸಟಪಟನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಳೆ ನೀರು

