ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾಯಂ ನೌಕರಿ ಕಸಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು: ಸುನಂದಾ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 6500 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಗುರಿಯಿದೆ.
– ಎಂ.ಬಿ.ಸಜ್ಜನ, ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
