ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ: ಆಂದೋಲಾ ಶ್ರೀ ಟೀಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ಹಿಂದೂ ನೇತಾರರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
