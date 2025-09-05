ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ | ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ನಡೆ

ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಠ್ಠಲ ವಗ್ಗನ

ವಿಠ್ಠಲ ವಗ್ಗನ

ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ

ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ


KarnatakaKalaburagiGulbargaTeacher Dayಕಲಬುರ್ಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT