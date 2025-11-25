ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಳಗಿ| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಂದ್: 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ – ಗೋಟೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಹಾಕಿದ ರೈತನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಕಮಕನೂರ ಗೋಟೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಮ್ಮೂರಿನ 15–20 ಜನರು ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಣ್ಣರಾವ ಸಲಗರ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
roadRoad problem

