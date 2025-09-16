ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಾಳಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊರತೆ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಡಾ.ಅಮರೇಶ ಎಮ್.ಎಚ್ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಕಾಳಗಿ
ವೀರಣ್ಣಾ ಸಗರ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ –ಡಾ.ಅಮರೇಶ ಎಮ್.ಎಚ್ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಕಾಳಗಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು
ವೀರಣ್ಣಾ ಸಗರ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
