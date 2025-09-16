ಕಾಳಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ) ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 30 ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ದಶಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 50ಹಾಸಿಗೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಗಡಿಕೇಶ್ವಾರ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 60ರಿಂದ 80 ಹೊರ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 30ರಿಂದ 50 ಒಳರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇಳೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು.</p>.<p>ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 15ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ. ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟಿಬೈಯೋಟಿಕ್ (ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಔಷಧಿ) ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ –ಡಾ.ಅಮರೇಶ ಎಮ್.ಎಚ್ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</blockquote><span class="attribution">ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ ಕಾಳಗಿ</span></div>.<div><blockquote>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ವೀರಣ್ಣಾ ಸಗರ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>