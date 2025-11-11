ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಮಲಾಪುರ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆ: ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ

ತೀರ್ಥಕುಮಾರ ಬೆಳಕೋಟಾ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸದ್ಯ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು..
ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು, ಶಾಸಕ
SchoolKalburgiKPS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT