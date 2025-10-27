ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಮಲಾಪುರ: 20,178 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ತೀರ್ಥಕುಮಾರ ಬೆಳಕೋಟಾ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಸೂಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಶಾಸಕ
Kalaburagicrop loss

