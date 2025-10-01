ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ: 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:13 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:13 IST
ಹೊಲಗಳು ಕೆರೆಗಳಂತಾಗಿವೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
KalburgiCrop LoanCM siddaramaiah

