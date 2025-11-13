ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಿರಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಸಿಇಒ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರು ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಲಾಯಕಲಿ ದಖನ್‌, ಗ್ರಾಪಂ ನಿರಗುಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
