ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ: ರಜೆ ಹಾಕಿದರೂ ಗೈರು ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿತ: ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಮೂರು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಪಗಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವೆ
ಯಶವಂತ ಯಾತನೂರ, ಡಿಪೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಳಗಿ
Kalaburagi

