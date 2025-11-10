<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ವಲಯದ ನಿಮಂತ್ರಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಣ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬಣದಿಂದ ಬೀದರ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬಣದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನ ಕನಕವೀಡು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ರಾಯಚೂರು ವಲಯ ಹೊಸ ನಿಮಂತ್ರಕರನ್ನೂ ಕಾಣಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿ ನಿಮಂತ್ರಕ ಸುಜಿತ್ ಬೊಹ್ರಾ ಅವರ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಮಂತ್ರಕರ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಮತ ಎಣಿಕೆ 30ಕ್ಕೆ:</strong> ನ.12ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ನ.17ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನ.19 ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನ.30ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದೇ ಮತ ಎಣಿಕೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ 1,650 ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ 350 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು (ಐಎಂ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2,000 ಮಂದಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ರಾಯಚೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಾಗಬೇಕು. ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬವು ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಸದ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು’ ಎಂದು ನಿಮಂತ್ರಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಂತ್ರಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವೆ’ ಎಂದು ಕನಕವೀಡು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜು ಕುಳಗೇರಿ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ</blockquote><span class="attribution">ಕನಕವೀಡು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ನಿಮಂತ್ರಕ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ</span></div>.<div><blockquote>ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಬೇಕು. ನಿಮಂತ್ರಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ</blockquote><span class="attribution">ಕುಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ ನಿಮಂತ್ರಕ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ</span></div>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮಂತ್ರಕರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ಬಸವರಾಜ ಕೋಸಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಕಲಬುರಗಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>