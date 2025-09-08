ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪಾಲಿನ ಶತ್ರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ‘ಮೋದಿ–ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪಾಲಿನ ಶತ್ರುವಾದರು’ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>‘ಟ್ರಂಪ್ ಪರ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಭಾರತ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರ, ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ<br>ವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>