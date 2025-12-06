ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictkalaburagi
ಸೇಡಂ | ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತೇರು ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ: ಚಳಿ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಲಭೀಮಸೇನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
kalaburgi

