ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ: ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ್ ಶಿಂಧೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಏಳು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ರಾಮಮಂದಿರ ಬಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ₹ 14 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಅವಿನಾಶ್ ಶಿಂಧೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
