ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ‘ಕಲಿಕೆಯ ಖಾತ್ರಿ’ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಗಮೇಶ ಯಾಳವಾರ ಅವರಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾಧವ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
KalaburagiteacherTeachersChincholiKalaburgi (Gulbarga)

