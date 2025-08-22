ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ಐವರು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು

ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:22 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವೆಂಕಟಮ್ಮ
ವೆಂಕಟಮ್ಮ
ಅನಿಲ
ಅನಿಲ
ಕವಿತಾ
ಕವಿತಾ
ಅಪ್ಪು
ಅಪ್ಪು
ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ

SedamHyderabadSedam Assembly constituency

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT