ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಚುರುಕಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ‘ಆ್ಯಪ್‌’ ತೊಡಕು

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕಂಡ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿಸಿ ತಂತ್ರಾಂಶ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Survey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT