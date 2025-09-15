ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ|ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಜಿದ್ದಿರಲಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು... –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು... –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಅವಿರತ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ
ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಲುಗಾಡಿದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೇಪಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
ಪ್ಯಾಷನ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು ಎಂದಿಗೂ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಗುರಿ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ
ರಮೇಶ ಸಂಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Kalburgi

