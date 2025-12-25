ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಸ್‌ ಹತ್ತುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಕಳ್ಳಿಯರ ಬಂಧನ

ಕಲಬುರಗಿ: 11.5 ತೊಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ಆರೋಪಿ ಚಿಮ್ಮನ
ಆರೋಪಿ ಶಕೀಲಾ
ಆರೋಪಿ ಮಾಧುರಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು
ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
