ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತೊಗರಿ ದರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1,300 ಜಿಗಿತ: ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಸುಳಿಯದ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ದರ ಏರುಮುಖ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:18 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:18 IST
ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಕೇವಲ ರೈತರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹12500 ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ನೀಡಬೇಕು
– ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ
Tur Dal

