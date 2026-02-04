ತೊಗರಿ ದರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1,300 ಜಿಗಿತ: ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಸುಳಿಯದ ಬೆಳೆಗಾರರು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ದರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1,300ದಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ 3ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ₹7,800ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆ.3) ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹9,113ರಂತೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5.91 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದರ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಂಗಾಮಿನ ಕಟಾವು ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದಲೇ ಆವಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ 52 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಆವಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹7,829 ದರವಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 54 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆವಕವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹9,169 ದರ ದೊರೆತಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಣಭಣ</strong></p>.<p>ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹8 ಸಾವಿರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದರವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 195 ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 20,270 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬರೀ 343 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಆವಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ ಬುಡಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ರೈತರು ತೊಗರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 6.67 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಆವಕವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಎಂಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ ರೈತರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹12500 ಎಂಎಸ್ಪಿ ನೀಡಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">– ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>