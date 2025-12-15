ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಮಡಿಕೇರಿ | ಭಜನೆ: 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT