ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ; ಗಂಭೀರ ಗಾಯ 

<p><strong>ವಿರಾಜಪೇಟೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬಿಳುಗುಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲು ಪೂಣಚ್ಚ ಎಂಬುವವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ ಕೃಷ್ಣ, ಪಿ.ಗಗನ್, ಅಲ್ಲಪ್ಪಿರ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಮೂಕೊಂಡ ಅರುಣ್ ಅವರು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>