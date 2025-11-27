ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಭ್ರಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಆರಾಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾದುರಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗದೇವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾದುರಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗದೇವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
Kodagu

