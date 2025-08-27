ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಗೌರಿ–ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಚರಣೆ
ಹೇಮಂತ್ ಎಂ.ಎನ್.
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:36 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:36 IST
ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉತ್ಸವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಊರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಡಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಣ
ಶಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ
KodaguGanesha Festival

