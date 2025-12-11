ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನಲ್ಲದೇ ಇತರರ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿ: ಶುಭ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

