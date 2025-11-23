ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು!

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ, ಪುಷ್ಪಾ ಅಮರನಾಥ್ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು
Kodagu

