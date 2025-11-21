ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರ ಧೀಮಂತ‌ವಾಗಿರಲಿ: ಕುಲಪತಿ

ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಅಶೋಕ ಆಲೂರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಮ್ಮತ್ತಾಟ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೆಯ ಕಳಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
