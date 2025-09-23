ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಮಡಿಕೇರಿ: ದಸರೆಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ ಕರಗೋತ್ಸವ

ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಲ್ಕು ಕರಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಭಾಗಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನರ್ತಿಸಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನರ್ತಿಸಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದಂಡವಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದಂಡವಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಮಂಟಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಮಂಟಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
KodaguMadikeri DasaraKodagu Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT