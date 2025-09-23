ಮಡಿಕೇರಿ: ದಸರೆಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ ಕರಗೋತ್ಸವ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನರ್ತಿಸಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಕರಗಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದಂಡವಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು
ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಮಂಟಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕರಗೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
