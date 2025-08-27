ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನಾಪೋಕ್ಲು: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಲ್ ಪೋಳ್ದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ

ಭಾಗಮಂಡಲ, ನಾಲ್ಕುನಾಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್‌
ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:39 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:39 IST
ಕೈಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಬಳಸುವ ಗೌರಿಹೂವು.(ಇದನ್ನು ತೋಕು ಪೂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ)
ಕೈಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
