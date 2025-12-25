ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ; ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಶೋಧ

ಜ.1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
MadikeriHockey

