ಹಾಕಿಯಂತೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟವೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿ: ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ

ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಲೊಗೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
ನಾಪೋಕ್ಲು ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ  ಹರದಾಸ ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ  ಅಪ್ಪಚ್ಚ ಕವಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2026 ರ ಲೊಗೊವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
