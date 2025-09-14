ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮದದೇ ಮದೀನ ಮಿಲಾದ್  ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಂಗಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಸುನ್ನೀ ಮುಹಿಯದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ  ಆಯೋಜಿಸಿರುವ  ಮದದೇ ಮದೀನ ಮಿಲಾದ್  ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಮಂದಿ.
Kodagu

