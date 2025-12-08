ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಮಡಿಕೇರಿ | ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲ ಒತ್ತಾಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಗ (ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಮಂಗ (ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಕೊಯನಾಡಿನ ಕೊಯನಾಡಿ ಶಾಲಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಂಗಗಳು ಮನೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದವು
ಕೊಯನಾಡಿನ ಕೊಯನಾಡಿ ಶಾಲಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಂಗಗಳು ಮನೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದವು
KodagumoneyCrop Damage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT