ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ ‘ಮಾನಸಧಾರ’

ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬೇಕಿದೆ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಧಾರಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ತರಬೇತಿ | ನಿತ್ಯ 10 ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ
