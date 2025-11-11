ಮಡಿಕೇರಿ: ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ ‘ಮಾನಸಧಾರ’

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇಗುಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಯೂತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮಾನಸಧಾರ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಹಗಲು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ’ ಮಾತ್ರವೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ಇರುವ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಧಾರ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಗಳ ಹಗಲು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 10 ಜನರು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಇದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರವು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಖಚಿತಗೊಂಡು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 2022ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ವಸತಿಯುತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನಾಥ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<blockquote>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಧಾರಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ತರಬೇತಿ | ನಿತ್ಯ 10 ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ</blockquote>.<p><strong>ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು</strong> </p><p>‘ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ ಓದಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಯೂತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ</strong> </p><p>‘ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಗಲು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆನಂದ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>