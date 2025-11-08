ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರಿಗೆದರಿತು ‘ಪ್ರಜಾಸೌಧ’ದ ಕನಸು

₹ 8.60 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
Coorg

