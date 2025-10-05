ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

‘ಮೋಸ ಮೋಸ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:18 IST
Coorg

