ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | ‘ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿಯರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ’

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ; ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಜಿ. ವಿಮಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Kodagu

