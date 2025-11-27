ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಾಪೊಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ನಾಗನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Kodagu

