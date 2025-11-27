ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವ

ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಎರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು
