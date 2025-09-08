ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಗೌರಿಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ

11 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ: ಗೌರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ದಖ್ಖನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಟಪ
ಪಂಜರಪೇಟೆ ಗಣಪತಿ ಬೀದಿಯ ಮಂಟಪ
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗೌರಿಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಟಪ
ಶಿವಕೇರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯುವ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಟಪ
ಗೌರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು
Ganesha Festival

