ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ 7,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಗುರಿ

ಡಿ.ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು 
