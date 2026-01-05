ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಕುಶಾಲನಗರ: ಹುಲುಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೀದಿ‌ನಾಯಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧ; ಜಾಗ ಸಮತಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KodaguKushalanagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT