ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರನ್ನು ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಗುಡಿವಂಕ ಹಳ್ಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹರಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್.ಕೆ.ಜಯಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೋಣಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
