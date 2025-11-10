ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ| ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭೂಮಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಹೈಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಿಗಿದ ರೀತಿ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 800 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ 800 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಓಡಿದ ರೀತಿ
sportsKolara

